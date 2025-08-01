Филип Хргович поделился мнением о втором поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Хорватский супертяжеловес Хргович, который летом 2024 года проиграл Даниэлю Дюбуа техническим нокаутом в восьмом раунде, заявил, что британец не сдался в недавнем реванше с Александром Усиком.

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"Я не думаю, что он сдался. Думаю, что он – великий боец, он был чемпионом мира.

Дюбуа просто встретился с одним из величайших бойцов в истории Александром Усиком. Против него трудно добиться чего-то хорошего", – цитирует Хрговича DAZN.

Напомним, Усик и Дюбуа встретились в реванше 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Поединок завершился в пятом раунде – украинец нокаутировал британца и стал во второй раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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