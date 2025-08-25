– Спрошу о Ломаченко. Как относитесь к его неоднозначной позиции?

– Выражусь по-народному: "Он – вата". Большинство так думает и это слово-синоним к Ломаченко. Я хочу верить, что он помогает ВСУ и за украинских казаков. Но эта его неоднозначная позиция и то, что он не высказывается. Сколько бы пользы он мог принести, если бы просто сказал: "Да скиньтесь пацанам на дроны или поддержите Украину". Это изменило бы кардинально все относительно него. Но в плане боксера, то легенда. Просто нет слов.

– Вы разделяете Ломаченко, как боксера, и Ломаченко, как гражданина?

– Конечно, я им восхищаюсь. Он пример для подражания, как спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко сделал то, что многие в мире не смогли сделать. Как им можно не восхищаться? Как человек он, вероятно, неплохой, но специфический. Но за его позицию неоднозначную я осуждаю максимально, – сказал Лозан в интервью Спорт 24.

Напомним, Василий Ломаченко публично не осудил Российскую Федерацию за вторжение в Украину. 5 июня Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

