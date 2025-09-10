Сондерс получила дисквалификацию из-за того, что трижды нарушила правило подачи информации о своем местонахождении. Об этом говорится на официальном сайте USADA.

В течение 12-ти месяцев у американки насчитали три проваленные подачи информации в регистрационный пул тестирования. Поскольку это было уже второе нарушение правил Сондерс, ей повысили наказание.

Впервые спортсменка была отстранена в августе 2022 года. Тогда она также провалила три подачи информации о своем пребывании. С учетом ее предыдущего нарушения, она получила 30 месяцев дисквалификации. Все результаты Сондерс, начиная с декабря 2024 года, были аннулированы.

Отметим, что спортсмены подают данные о своем местонахождении, для того, чтобы Антидопинговое агентство могло быстрее выявить употребление допинга и собирать образцы без предупреждения. К слову, Рейвен Сондерс является серебряным призером Олимпиады-2020 в метании ядра.

