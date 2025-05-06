41-летний Прайс, который является бронзовым призером Пекина-2008, заявил о том, что у Дюбуа в противостоянии с Усиком будет лучший импульс, нежели был у него в первом поединке.

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"Я думаю, что импульс и опыт, которые Дюбуа накопил с момента их первого боя, дадут ему гораздо больше шансов.

В первом бою Усик не мог промахнуться по Дюбуа, но потом Даниэль одержал несколько побед, разгромив хороших бойцов. А импульс имеет большое значение.

Усик – лидер, абсолютный чемпион, но у него были два очень близких боя с Тайсоном Фьюри. Можно утверждать, что он может замедляться, тогда как Даниэль Дюбуа может быть на пути к своему пику", – заявил Прайс в комментарии DAZN.

Реванш Усик и Дюбуа проведут 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Боксеры поспорят за титул абсолютного чемпиона хевивейта.

Летом 2023 года они уже встречались. Тогда поединок досрочно в 9-м раунде выиграл Усик, который в 5-м раунде получил от Дюбуа откровенный удар ниже пояса – украинец потом долго восстанавливался.

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