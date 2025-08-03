Маршан стартовал в квалификационном заплыве на 400 метров с четвертой позиции, но уступил японцу Томоюки Мацусити, отстав на 2,8 секунды. В общем, он показал седьмой результат в квалификации, отобравшись в финал с предпоследнего места.

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А в решающем заплыве Леон лидировал с самого начала и завершил первым с результатом 4:04.73 минуты. Интересно, что вторым стал Томоюки Мацусита, отстав от француза на 3,59 секунды.

"Этот результат не идеальный, потому что он таким никогда не бывает, но это больше, чем я ожидал, особенно вместе с мировым рекордом (на дистанции 200 м комплексом – прим.). Это свидетельствует о том, что внутри меня все еще есть огонь для плавания. Мне оно до сих пор нравится, приносит больше всего радости, и я хочу продолжать. Увидел много возможностей для совершенствования, поэтому постараюсь готовиться к чемпионату Европы в 2026 году во Франции", – приводит слова Маршана Olympics.com.

Таким образом, олимпийский чемпион-2024 на дистанциях в 200 и 400 метров комплексом получал золото в двух этих дисциплинах на чемпионатах мира 2022, 2023 и 2025 годов (в 2024-м пропустил соревнования).

ЧМ-2025 по плаванию. 400 м, комплексом (мужчины):

1. Леон Маршан (Франция) – 4:04.73 минуты.

2. Томоюки Мацусита (Япония) – 4:08.32 мин.

3. Илья Бородин – 4:09.16 мин.

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