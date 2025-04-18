Ассоциация по обеспечению честности в водных видах спорта выписала тунисцу дисквалификацию на 21 месяц, сообщает Reuters. Причина – Хафнауи нарушил порядок предоставления информации о своем местонахождении.

Олимпийский чемпион побил мировой рекорд в заплыве 400 м вольным стилем – достижение держалось 16 лет

В течение года чемпион Токио-2020 трижды пропустил обязательную проверку на допинг, поскольку его просто не могли найти. Хафнауи вину признал и теперь будет отбывать бан до 10 января 2026 года, а все его результаты с 11 апреля 2024-го аннулированы. Сейчас Ахмеду 22 года.

Кроме победы на дистанции 400 м вольным стилем в Токио, тунисец выиграл золото на дистанции 800 м и 1500 м, а также серебро на дистанции 400 м на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке.

Парижскую Олимпиаду-2024 Хафнауи пропустил из-за неизвестной травмы.