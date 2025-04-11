Олимпийский чемпион Парижа-2024 Энтони Эдвардс не оставил шансов Мемфису, набрав 44 очка. Решающей оказалась третья четверть, которую Миннесота выиграла с разницей в 27 очков. Благодаря победе над прямым конкурентом в борьбе за плей-офф Миннесота занимает 6 место. Мемфис с аналогичными показателями – седьмой.

Дончич заплакал после возвращения в Даллас и насыпал бывшей команде 45 очков – видео избиения без помощи украинца

Anthony Edwards answered the call in a PIVOTAL standings battle in Memphis!



44 PTS

5 REB

7 3PM pic.twitter.com/UwJH7W5tLw — NBA (@NBA) April 11, 2025

Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (28+11+5) помог Милуоки разобраться с атсайдером Западной Конференции Нью-Орлеаном. Бакс закрепились на пятой строчке в Восточной Конференции, а в плей-офф могут встретиться с Индианой.

Заккари Ризашер (38 очков) и Трей Янг (24) устроили избиение Бруклину на выезде – 133:109. Атланта, скорее всего, сыграет в плей-ин с Орландо.

НБА, регулярный чемпионат

Детройт – Нью-Йорк – 115:106 (29:35, 27:27, 29:23, 30:21)

Индиана – Кливленд – 114:112 (28:23, 24:33, 29:26, 33:30)

Бруклин – Атланта – 109:133 (14:33, 31:36, 29:34, 35:30)

Милуоки – Нью-Орлеан – 136:111 (21:26, 41:28, 38:31, 36:26)

Мемфис – Миннесота – 125:141 (31:37, 41:30, 25:52, 28:22)