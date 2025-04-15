Лукас Мертенс после триумфа в Париже продолжает покорять новые высоты.

Немецкий пловец Лукас Мертенс побил мировой рекорд в плавании, сообщает World Aquatics. 23-летний спортсмен установил историческое достижение на открытом чемпионате Швеции на дистанции 400 метров вольным стилем.

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Мертенс проплыл вышеупомянутую дистанцию за 3:39.96 минуты и стал первым в истории пловцом, который преодолел 400-метровку быстрее, чем за 3:40.00 минут, опередив отметку на 0.04 секунды.

Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал его земляку Паулу Бидерманну, который в 2009 году преодолел дистанцию за 3:40.07 минут. Стоит отметить, что Бидерманн соревновался в период, когда пловцы использовали гидрокостюмы, которые влияли на скорость спортсменов.

Напомним, Мертенс – олимпийский чемпион Парижа-2024 и серебряный призер чемпионата мира 2022 года.