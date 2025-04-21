Узбек в начале апреля победил украинца Игоря Шевадзуцкого по решению судьи. Жололов заявил, что не против посоревноваться с Александром Усиком.

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"Я готов драться за титул чемпиона мира. Я хочу получить пояс как можно скорее. Я на 100% к этому готов. Я готов к бою с Усиком и Джошуа, с кем угодно. Я хочу боя с сильнейшими", – цитирует Жалолова ringmagazine.

Напомним, что Баходир Жалолов дважды завоевывал Олимпийское золото – в Токио (2020 г.) и в Париже (2024 г.).

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