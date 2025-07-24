"Да, сегодня нам с мужем пришлось пережить один из худших моментов нашей жизни, но мы встречаем его едиными и сильными, чем когда-либо.

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Сейчас настало время пройти через сложный и болезненный процесс, но мы знаем, что его преодолеем, и он сделает нас крепче. С сегодняшнего дня у нас есть еще один маленький ангел на небесах, который следит за нами и будет защищать нас до конца жизни", – заявила 29-летняя прыгунья в высоту Ана Пелетейро в своем Instagram.

Напомним, что 6 июля Пелетейро заявила, что пропустила чемпионат Европы из-за беременности. На Олимпийских играх 2020 года в Токио испанка завоевала бронзу в тройном прыжке.

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