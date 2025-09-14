Американка Тара Дэвис-Вудголл выиграла первый титул чемпионки мира в прыжках в длину.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Прыжки в длину. Женщины

1. Тара Дэвис-Вудголл (США) - 7.13 м

2. Малайка Михамбо (Германия) - 6.99 м

3. Наталья Линарес (Колумбия) - 6.92 м

Олимпийская чемпионка из Парижа-2024 Тара Дэвис-Вудголл победила на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в Токио. Для 26-летней американки это стало дебютным "золотом" мирового первенства.

Еще на старте сезона Дэвис-Вудголл демонстрировала стабильность и высокие результаты. Она выиграла несколько этапов, среди которых турнир в США (6.75 м) и соревнования в Стокгольме, где повторила рекорд Бриллиантовой лиги – 7.05 м. Далее в Юджине американка показала 7.07 м, а на чемпионате США установила мировой рекорд сезона – 7.12 м.

В квалификации в Токио Дэвис-Вудголл прыгнула на 6.88 м и возглавила протокол. В финале она подтвердила статус фаворитки: уже в первой попытке стала единственной участницей, которая преодолела отметку 7 метров (7.08 м). В пятой попытке американка полетела на 7.13 м, превысив собственный рекорд сезона на один сантиметр.

Серебро завоевала двукратная чемпионка мира Малайка Мигамбо из Германии (6.99 м). Бронза досталась Наталье Линарес из Колумбии (6.92 м) – для нее этот результат стал личным рекордом.

Таким образом, Дэвис-Вудхолл добавила "золото" ЧМ-2025 к титулам олимпийской чемпионки и чемпионки мира в помещении-2024. Ранее американка имела "серебро" мирового первенства-2023.

