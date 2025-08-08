Пуэрториканская экс-теннисистка сообщила о рождении дочери, которой Моника вместе со своим мужем дали имя Мила Александра.

Свитолина, Костюк, Ястремская и другие украинки узнали свои позиции в обновленном мировом рейтинге

31-летняя Моника Пуиг – чемпионка Олимпиады-2016, которая проходила в Рио-де-Жанейро. Она в финале в трех сетах переиграла немку Анжелик Кербер – 6:4, 4:6, 6:1.

Летом 2022 года Пуиг окончательно завершила свою профессиональную карьеру. Перед этим она пыталась вернуться в Тур после операций на плечах. Не сумели.

В 2023 году Моника Пуиг пробежала несколько марафонов, а в прошлом году участвовала в чемпионате мира по триатлону Ironman.

Экс-восьмая ракетка мира зашкварился требованием вернуть россиянам флаг: "Это бессмысленно"