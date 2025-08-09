Российская фигуристка Алина Загитова сотрудничает с организацией, которая занимается похищением детей с оккупированных территорий Украины.

Чемпионка Олимпиады-2018 из страны-террориста Алина Загитова не поддерживает лозунг “спорт вне политики”. Об этом сообщает База украинского спорта.

Российская фигуристка приняла участие в пропагандистском мероприятии, организованном организацией "Здоровое отечество". Ранее они были замечены в содействии и помощи похищению украинских детей с оккупированных Россией территорий.

Это очередное доказательство и пример для Международного олимпийского комитета, что подавляющее большинство российских спортсменов поддерживает войну против Украины и не заслуживает допуска к международным соревнованиям – даже под нейтральным флагом.

Russian figure skater Alina Zagitova took part in a propaganda event organized by "Healthy Fatherland" ("Zdorovoye Otechestvo").



"Zdorovoye Otechestvo" have been identified as involved in the abduction of Ukrainian children. pic.twitter.com/hVdli04Mrw — Base of Ukrainian sports | Olympics (@Ukrsportbase) August 9, 2025

