Олимпийская чемпионка поддержала похищение украинских детей российскими оккупантами
Российская фигуристка Алина Загитова сотрудничает с организацией, которая занимается похищением детей с оккупированных территорий Украины.
Чемпионка Олимпиады-2018 из страны-террориста Алина Загитова не поддерживает лозунг “спорт вне политики”. Об этом сообщает База украинского спорта.
Российская фигуристка приняла участие в пропагандистском мероприятии, организованном организацией "Здоровое отечество". Ранее они были замечены в содействии и помощи похищению украинских детей с оккупированных Россией территорий.
Это очередное доказательство и пример для Международного олимпийского комитета, что подавляющее большинство российских спортсменов поддерживает войну против Украины и не заслуживает допуска к международным соревнованиям – даже под нейтральным флагом.
