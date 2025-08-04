Макинтош завершила свое выступление на чемпионате мира-2025 соревнованиями на 400 м комплексом. До этого канадка завоевала золото на 200 м комплексом, 200 м баттерфляем и 400 м вольным стилем.

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По результатам квалификационных заплывов 18-летняя пловчиха стала первой, опередив ближайшую преследовательницу на 0,61 секунды (4:35:56 минуты). А в решающем заплыве вообще показала рекордное время – 4:25:78 минуты, побив собственный же мировой рекорд, который держался с ЧМ-2023 (4:27:11 минуты). Таким образом, Саммер Макинтош завоевала уже четвертое свое золото на текущем чемпионате мира.

"Это была долгая неделя. Закончить ее с таким временем – я очень рада. В общем, очень рада результатам этого чемпионата. Четыре золота – такого я раньше не достигала на мировой арене. Я разбила свое "проклятие трех". Надеюсь, я смогу дожать до пяти медалей. Хотя я в целом не достигла своей цели во фристайле и по золотым медалям, это никоим образом не провал: четыре золота – это четыре золота. Здесь я получила столько выводов и столько уроков, которые будут толкать меня вперед", – приводит слова Макинтош Суспільне.

Чемпионат мира по плаванию. 400 м комплексом. Женщины

1. Саммер Макинтош (Канада) – 4:25:78 минуты

2. Дженна Форрестер (Австралия) – 4:33:26 мин

3. Мио Нарита (Япония) – 4:33:26 мин

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