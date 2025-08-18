В результате террористического удара РФ по Сумах серьезные разрушения понесли учебные корпуса Сумского государственного университета. Жуткие кадры показала олимпийская чемпионка Валентина Семеренко в Instagram.

Именно в этом университете в свое время учились известные украинские биатлонистки: Валентина и Вита Семеренко, а также Юлия Джима, которые вместе выигрывали золото Олимпийских игр-2014 в Сочи. Кроме этого воспитанниками СумГУ есть Богдан Борковский и Сергей Супрун, которые недавно выступали на Всемирной Универсиаде-2025 в Турине.

6 корпусов университета получили серьезные повреждения. Раненых и погибших, к счастью, нет.

