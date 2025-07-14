Украинская саблистка Кравацкая, которая является олимпийской чемпионкой Парижа-2024, призналась, что не поедет на чемпионат мира из-за тяжелой болезни мамы.

"В объятиях Путина": олимпийская чемпионка осудила FIE за допуск россиян на ЧМ-2025

"Сейчас в моей жизни непростой период. Моя мама угасает. Медленно. Болезненно. Это рак. Это уже третий рецидив. И сейчас она нуждается в уходе, как ребенок – круглосуточно, со всей нежностью и любовью. Я вижу, как ее становится меньше. Физически, эмоционально.

В это же время я должна была бы готовиться к чемпионату мира. И это решение – не ехать – стало одним из самых болезненных. Потому что фехтование – это не просто спорт. Это часть меня. Это мой воздух. Мое "я". И сказать "нет" в такой момент – было очень трудно. Но я сказала.

Несмотря на все – я счастлива. Несмотря на усталость – я люблю. Несмотря на боль – я есть. И это уже много. Если вы сейчас в чем-то похожем – я с вами. Вы не одни. Вы выдержите. И вы уже герои", – написала в частности Кравацкая в Instagram.

Напомним, в июне женская сборная Украины по фехтованию впервые в истории выиграла золото чемпионата Европы в командной шпаге.

Чемпионат мира по фехтованию состоится с 22-го по 30-е июля в Тбилиси (Грузия).

Украина выиграла историческое золото чемпионата Европы по фехтованию – победу отпраздновала женская команда шпажисток