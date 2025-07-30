Спутница Лаура Дальмайер во время восхождения на гору Лайла-Пик, Марина Краусс, заявила, что экс-биатлонистка выходила с ней на связь после камнепада, сообщает Bild.

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Краусс, связавшись с Дальмайер после инцидента, вызвала команду спасателей, которые уже третий день пытаются добраться до Лауры.

Дальмайер получила серьезные травмы. Пока поиски не обнаружили признаков жизни вблизи места камнепада. Процесс значительно усложняют погодные условия.

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