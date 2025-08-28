Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал распределение квот, которые получили Национальные олимпийские комитеты (НОК) для участия в Играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Сейчас распределено 186 из 210 доступных квот: 93 мужские и 93 женские. Команды, занявшие места с 1-го по 3-е получили по шесть квот, с 4-го по 10-е – по пять, с 11-го по 20-е – по четыре квоты.

"Твари": жена Усика, Стаховский, Харлан и другие украинские спортсмены отреагировали на обстрел россиянами Киева

Украина оказалась во второй категории, поэтому будет иметь по 5 мест на каждый пол (4 можно будет выпустить на индивидуальные старты). Остальные 24 места (по 12 для мужчин и для женщин) определит квалификационный рейтинг IBU после этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Международный союз биатлонистов в официальном заявлении подчеркнул – участие "нейтральных" атлетов на Олимпиаде-2026 не предусмотрено. Это должно стать неприятным известием для россиян и белорусов. Напомним, ближайшие зимние Игры состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.