Украинская теннисистка Александра Олейникова сыграла финальный матч на турнире WTA 125 против Нурии Бранкаччо. Результат и отчет встречи – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Толентино (Италия), грунт, финал

Нурия Бранкаччо (Италия, WTA № 188) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – 2:6, 0:6

Олейникова сыграет в дебютном финале турнира серии WTA 125 – украинка сокрушила хозяйку соревнований

Александра Олейникова сокрушила итальянскую теннисистку Нурию Бранкаччо в финале турнира WTA 125 в Толентино.

Первый сет украинка начала с четырех подряд выигранных геймов. Хозяйка все же смогла размочить счет, но таки отдала партию – 6:2 в пользу Олейниковой.

Казалось, что во втором сете Бранкаччо может добавить и перехватить инициативу после небольшого перерыва. Но Олейникова не собиралась сбрасывать скорости и мчалась к победе. В итоге Александра выиграла вторую партию с еще более убедительным счетом – 6:0.

Таким образом 24-летняя украинская теннисистка оформила свою первую победу на турнирах категории WTA 125.

Италия победила США в финале Кубка Билли Джин Кинг – обидчицы украинок защитили титул (ВИДЕО)