Украинская теннисистка Александра Олейникова провела встречу 1/4 финала на турнире в итальянском Толентино. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Толентино (Италия), грунт, 1/4 финала

Тамара Зиданшек (Словения, WTA № 152) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – 2:6, 3:6

Олейникова убедительно одолела 106-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Италии

Украинка не была фавориткой встречи, ведь ее соперница имела восьмой номер посева на турнире. Впрочем, Олейникова провела игру очень уверенно и одержала победу в двух сетах – 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 27 минут. Первый сет Александра выиграла за 35 минут, а второй – за 52.

В полуфинале Олейникову ждет или итальянка Сильвия Амброзио (WTA № 230), или представительница Франции Алис Раме (WTA № 265).

