WTA 125, Толентино (Италия), грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 163) – Федерика Урджези (Италия, WTA № 399) – 6:1, 6:2

Олейникова на удивление уверенно прошла итальянку Фередику Урджези на старте турнира в Толенино. В первом сете украинка проиграла лишь один гейм, а во второй партии одержала победу со счетом 6:2. Игра длилась 1 час и 13 минут.

За матч Александра не выполнила ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и отдала сопернице 2 свои подачи. В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Тина Надин Смит (Австралия) – Дарья Семенистая (Латвия).

