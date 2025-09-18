WTA 125. Толентино. Грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина, 126) – Дарья Семенистая (Латвия, 106) – 6:2, 6:2

На стадии 1/8 финала Олейникова встретилась с латвийкой Дарьей Семенистой. Победа далась довольно легко – украинка выиграла в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Матч длился 1 час 13 минут. Александра совершила 4 подачи навылет, но допустила три двойных ошибки.

Стоит добавить, что Олейникова уже второй раз сыграла против Семенистой и взяла уверенный реванш. Две недели назад украинка встречалась с Дарьей в полуфинале соревнований идентичной категории в Монтре, где уступила латвийке.

Следующей оппоненткой Александры Олейниковой станет восьмая сеяная турнира Тамара Зиданшек из Словении. Украинка уже побеждала ее в этом месяце на старте соревнований в Любляне.

