Украинская теннисистка Александра Олейникова провела встречу 1/2 финала на турнире в итальянском Толентино. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Толентино (Италия), грунт, 1/4 финала

Сильвия Амброзио (Италия, WTA № 230) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – 2:6, 2:6

Олейникова уверенно переиграла сеяную соперницу и вышла в полуфинал турнира в Италии

Александра Олейникова на турнире в Толентино (Италия) провела очередной убедительный матч и завоевала путевку в финал турнира. Украинка за 70 минут сломила сопротивление представительницы Италии Сильвии Амброзио, которой родные стены совсем не помогли – 6:2, 6:2.

Олейникова провела второй полуфинал в карьере на турнирах серии WTA 125 и впервые сыграет в финале этой категории. В решающей встрече Александре будет противостоять или Аранча Рус (Нидерланды, WTA № 136), или Нурия Бранкаччо (Италия, WTA № 188).

