Украинская теннисистка Александра Олейникова вышла в 1/2 финала турнира ITF 75 в Гааге (Нидерланды).

ITF W75, Гаага (Нидерланды), грунт, женщины, 1/4 финала

Лаура Самсон (Чехия, WTA № 276) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 193) – 1:2 (6:2, 3:6, 2:6)

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В четвертьфинале турнира в Гааге Олейникова одолела 17-летнюю чешку Лауру Самсон. Украинка проиграла первый сет, но перевернула игру и взяла два следующих.

Матч длился 1 час 46 минут. За игру Олейникова дважды подала навылет, обошлась без двойных ошибок и сделала 4 брейка. Ее соперница не выполняла эйсов, 3 раза ошиблась на подаче и сделала 3 брейка.

Это была первая встреча теннисисток. В полуфинале турнира Александра встретится с победительницей матча между Гиомар Маристани Сулетой де Реалес (WTA№ 189, Испания) и Дженни Лим (WTA №521, Франция).

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