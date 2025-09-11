Украинская теннисистка Александра Олейникова одолела Теодору Костович на турнире в Любляне. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+"

WTA 125, Любляна (Словения), грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 175) – Теодора Костович (Сербия, WTA № 245) – 2:0 (7:6, 6:0)

Олейникова победила полуфиналистку Ролан Гаррос и пробилась в 1/8 финала турнира WTA 125

В матче 1/8 финала турнира в Любляне украинка Александра Олейникова за 1 час и 44 минуты победила сербку Теодору Костович, которая занимает 245-ю позицию в мировом рейтинге. Первая партия выдалась напряженной и дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась украинка – 7:6 (7:4). Во втором сете Олейникова полностью доминировала, разбив соперницу 6:0.

Это было третье очное противостояние между теннисистками. Александра одержала вторую победу над Костович, причем неделю назад украинка также переиграла сербку во втором круге турнира аналогичной категории в Монтре.

В четвертьфинале Олейникова встретится с представительницей Германии Моной Бартель, которая занимает 220-е место в мировом рейтинге WTA.

