Украинская теннисистка Александра Олейникова пробилась в 1/4 финала турнира в швейцарском Монтре. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцария), грунт, 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – Теодора Костович (Сербия, WTA № 262) – 2:0 (6:2, 6:3)

Олейникова на турнире в Швейцарии одержала свою самую рейтинговую победу – одолела первую ракетку Египта

Александра Олейникова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира в Швейцарии. В 1/8 финала украинка одолела представительницу Сербии Теодору Костович. Олейникова уверенно выиграла в первом сете со счетом 6:2, а затем завершила оформление победы в матче, забрав и вторую партию – 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

За право сыграть в полуфинале турнира украинка поборется с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария, WTA № 123) – Карсон Бренстайн (Канада, WTA № 183).

Напомним, что в 2025 году Олейникова уже выиграла три трофея.

