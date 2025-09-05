Украинская теннисистка Александра Олейникова пробилась в 1/2 финала турнира в швейцарском Монтре. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцария), грунт, 1/4 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – Симона Вальтерт (Швейцария, WTA № 124) – 2:1 (6:2, 3:6, 6:3)

Олейникова продолжила поход за очередным трофеем – украинка одолела подругу россиян на турнире в Швейцарии

Александра Олейникова вышла в полуфинал турнира в Монтре, одолев хозяйку соревнований Симону Вальтерт. Украинка одержала победу в трех сетах, матч длился 2 часа и 16 минут.

За поединок Олейникова не подавала навылет, не делала двойных ошибок и выполнила 6 брейков. Ее соперница не делала эйсов, 8 раз ошиблась на подаче и выполнила 4 брейка. Это была вторая встреча теннисисток и первая победа Александры. В следующем раунде она сыграет против латвийки Дарьи Семенистой (WTA № 115).

Отметим, что Александра Олейникова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии ԜТА 125.

