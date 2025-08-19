Александра Олейникова и Лизетт Кабрера провели встречу первого раунда отборочного турнира Открытого чемпионата США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, квалификация, первый круг

Александра Олейникова (Украина, WTA № 191) – Лизетт Кабрера (Австралия, WTA № 206) – 2:6, 4:6

Олейникова проиграла третий и пятый геймы первого сета на своей подаче. Это позволило сопернице украинки повести в счете 4:1, а затем спокойно довести партию до победы.

Во втором сете Александра не удержала первый и третий геймы, в которых она подавала. А вот во втором сделала брейк. Впрочем, Кабрера получила преимущество, которое позволило ей спокойно довести до выигрыша партию, а с ней – и матч.

Для Александры Олейниковой встреча с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой стала дебютом на кортах US Open.

