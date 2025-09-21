"Победа на турнире – это всегда невероятное ощущение, особенно, когда на трибунах такая большая аудитория. В такой атмосфере мне легче показывать лучший теннис.

Олейникова впервые в карьере выиграла турнир категории WTA 125 – в финале уничтожила итальянскую теннисистку

У меня был сложный турнирный путь с сильными соперницами, но в каждом матче я находила правильную стратегию и использовала свои возможности.

Я хочу посвятить этот успех моему отцу, который добровольцем присоединился к Вооруженным силам Украины. Он сделал очень много для моей карьеры, благодаря чему я смогла оказаться здесь. Я очень надеюсь, что однажды он снова сможет поехать со мной на турнир. Для меня это самая большая мотивация!

Я хочу поблагодарить всех итальянцев за вашу огромную поддержку моей страны. Большое вам спасибо. Слава Украине!", – цитирует BTU слова Олейниковой на церемонии награждения.

Напомним, что в финале турнира WTA 125 в Толентино Александра Олейникова одолела итальянскую теннисистку Нурию Бранкаччо (6:2, 6:0).

Италия победила США в финале Кубка Билли Джин Кинг – обидчицы украинок защитили титул (ВИДЕО)