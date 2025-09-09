Олейникова победила полуфиналистку Ролан Гаррос и пробилась в 1/8 финала турнира WTA 125
Украинская теннисистка Александра Олейникова встречалась с Тамарой Зиданшек на турнире в Любляне. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
WTA 125, Любляна (Словения), грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова (Украина, WTA № 175) – Тамара Зиданшек (Словения, WTA № 150) – 2:0 (6:3, 6:1)
Украинка Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Швейцарии – отыграла матчбол, драма в решающей партии
Александра Олейникова победила Тамару Зиданшек на старте турнира WTA 125. Игра продолжалась 1 час и 6 минут.
В первом сете полуфиналистка Ролан Гаррос-2021 еще пыталась навязывать хоть какую-то борьбу, но уступила со счетом 3:6. Уже во второй партии Олейникова уверенно победила 6:1 и закрыла поединок.
В 1/8 финала турнира на Олейникову будет ожидать Теодора Костович из Сербии (WTA № 245).
Рейтинг WTA: Свитолина улучшила позицию несмотря на неудачу на US Open, падение Ястремской и Стародубцевой, взлет Олейниковой