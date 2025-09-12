Александра Олейникова и Мона Бертель провели встречу 1/4 финала в Любляне. Результат и отчет о поединке – в этой новости "Футбол 24+"

WTA 125, Любляна (Словения), грунт, 1/4 финала

Мона Бертель (Германия, WTA № 220) – Александра Олейникова (Украина, WTA № 175) – 6:4, 6:2

Александра Олейникова на пути к четвертьфиналу турнира WTA 125 в Любляне (Словения) одержала победы над Тамарой Зиданшек и Теодорой Костович, а вот далее одолеть немку Мону Бартель не смогла.

Встреча украинки с бывшей 23-й ракеткой мира продолжалась 1 час 28 минут и завершилась в двух сетах в пользу представительницы Германии. Олейникова не считалась фавориткой встречи и не смогла опровергнуть неприятные относительно себя ожидания.

Бертель в полуфинале ждет пятая сеяная Каи Юван (WTA № 154) из Словении.

Александра Олейникова, несмотря на поражение, с новой недели обновит личный рекорд в мировом рейтинге, где поднимется выше 170 места.

