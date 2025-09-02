Александра Олейникова и Маяр Шериф провели встречу первого раунда турнира серии WTA 125 в Монтре. Результат матча и отчет о нем – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 125, Монтре (Швейцария), грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова (Украина, WTA № 202) – Маяр Шериф (Египет, WTA № 102) – 6:3, 6:4

Олейникова провела классный матч против Шериф, которая является первой ракеткой Египта, и одержала победу в двух сетах за 1 час 29 минут.

Для украинки этот выигрыш стал самым рейтинговым в карьере, а также второй победой над представительницей топ-150 мирового рейтинга.

Александра Олейникова прервала свою серию из трех поражений. В следующем раунде турнира соперницей украинки будет теннисистка из Сербии Теодора Костович, которая является одной из победительниц квалификации.

