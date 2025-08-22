Бриллиантовая лига. Брюссель. Прыжки в высоту (мужчины)

1. Олег Дорощук (Украина) - 2.25 м

2. Томас Кармой (Бельгия) - 2.25 м

3. Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 2.22 м

Как сообщает Суспільне Спорт, украинский прыгун в высоту Олег Дорощук впервые в карьере получил золотую медаль этапа Бриллиантовой лиги. На соревнованиях в Брюсселе 23-летний легкоатлет опередил бельгийца Томаса Кармоя и ямайца Ромейна Бекфорда.

В борьбе за награды ключевой стала высота 2.25 м. Дорощук преодолел ее с первой попытки, тогда как Кармой понадобились три. Это и стало решающим в итоговом распределении мест, ведь оба спортсмена так и не смогли преодолеть 2.30 м. Бекфорд завершил соревнования с результатом 2.22 м.

Для Дорощука этот триумф стал долгожданным. Ранее он уже дважды поднимался на вторую ступеньку Бриллиантовой лиги - в Силезии и Риме, а также получал "бронзу". Всего украинец шесть раз становился призером этапов престижной серии, но именно в Брюсселе впервые поднялся на высшую ступень пьедестала.

Его земляк Дмитрий Никитин дебютировал в Бриллиантовой лиге и финишировал десятым. 24-летний атлет преодолевал первую высоту только с третьей попытки и остановился на планке 2.18 м.

Благодаря этой победе Дорощук второй раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. Он стал лишь третьим украинцем в истории, кто сумел пробиться в решающий этап после Ярославы Магучих и Юлии Левченко.

