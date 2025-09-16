Сборные Бельгии и Италии провели матч группового этапа чемпионата мира-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 по волейболу, мужчины, группа F

Италия – Бельгия – 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15)

Действующий чемпион мира по волейболу, сборная Италии неожиданно уступила Бельгии в матче второго тура ЧМ-2025. Итальянцы потерпели первое поражение на мундиале за семь лет.

Бельгия хорошо начала игру, получив преимущество в 4 очка. Итальянцы сокращали отставание, но сет все же проиграли – 23:25. Вторая партия проходила в равной борьбе, но в конце сета Бельгия сделала рывок в 4 балла и одержала победу.

Италия в упорной борьбе выиграла две следующие партии и перевела игру на тай-брейк. В решающем розыгрыше бельгийцам удалось реализовать матч-бол и в итоге одержать победу в матче.

Таким образом, Бельгия квалифицировалась в плей-офф ЧМ-2025. В то же время Италия 18 сентября проведет решающий матч за выход из группы против сборной Украины. Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.

