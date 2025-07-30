Один из лучших боксеров мира лишился двух титулов – в Йокогаме произошла сенсация года
Кенширо Тераджи проиграл Рикардо Сандовалу в титульном поединке, будучи действующим чемпионом по двум версиям.
Японский боксер Кенширо Тераджи (25-2, 16 КО), владеющий поясами WBC и WBA в наилегчайшем весе, и американский претендент Рикардо Сандовал (27-2, 18 КО) встретились на ринге в главном бою вечера бокса, который состоялся в Йокогаме (Япония).
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Чемпион Кенширо сначала уверенно контролировал поединок, доминировал над соперником и в какой-то момент даже отправил его в нокдаун. После этого Сандовал пошел на штурм японца – в итоге на ринге началась настоящая заруба. Ее исход решили судейские решения, которые оказались в пользу боксера из США. 115-112, 117-110, 113-114 – Кенширо оказался побежденным.
Неудача Кенширо Тераджи, который занимает девятое место во всемирном рейтинге P4P независимо от весовой категории, однозначно станет главным претендентом на "сенсацию года".
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