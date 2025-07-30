Японский боксер Кенширо Тераджи (25-2, 16 КО), владеющий поясами WBC и WBA в наилегчайшем весе, и американский претендент Рикардо Сандовал (27-2, 18 КО) встретились на ринге в главном бою вечера бокса, который состоялся в Йокогаме (Япония).

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Чемпион Кенширо сначала уверенно контролировал поединок, доминировал над соперником и в какой-то момент даже отправил его в нокдаун. После этого Сандовал пошел на штурм японца – в итоге на ринге началась настоящая заруба. Ее исход решили судейские решения, которые оказались в пользу боксера из США. 115-112, 117-110, 113-114 – Кенширо оказался побежденным.

Неудача Кенширо Тераджи, который занимает девятое место во всемирном рейтинге P4P независимо от весовой категории, однозначно станет главным претендентом на "сенсацию года".

SANDOVAL UPSETS TERAJI



Ricardo Sandoval survives a 5th Round Knockdown to defeat Kenshiro Teraji via a 115-112, 117-110, 113-114 SD12 to win the WBA and WBC Flyweight Titles pic.twitter.com/qeHeH965b5 — Tokkerū (@ATokkers5) July 30, 2025

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