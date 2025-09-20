Эстебан Окон из Хаас будет стартовать последним из-за проблем на своей машине.

Болид пилота Эстебана Окона не прошел техническую инспекцию после квалификации Гран-при Азербайджана, поэтому француз исключен из протокола сессии, но он сможет принять участие в основной гонке.

Гран-при Азербайджана: Ферстаппен забрал поул, Пиастри разбил болид, красные флаги были символом квалификации

В FIA сообщили, что заднее крыло на машине Окона не прошло тест на гибкость – оно оказалось слишком эластичным. Эстебану придется в воскресенье, 21 сентября, стартовать в гонке в Баку с последней позиции.

Окон имел 18-й результат по итогам квалификации – он опередил лишь Пьера Гасли из Альпин и Алекса Албона из Уильямса. Напомним, поул выиграл Макс Ферстаппен с Ред Булл.

Гран-при Азербайджана, стартовая решетка

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Карлос Сайнс (Уильямс)

3. Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз)

4. Андреа Кими Антонелли (Мерседес)

5. Джордж Расселл (Мерседес)

6. Юки Цунода (Ред Булл)

7. Ландо Норрис (Макларен)

8. Исак Хаджар (Рейсинг Буллз)

9. Оскар Пиастри (Макларен)

10. Шарль Леклер (Феррари)

11. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

12. Льюис Хэмилтон (Феррари)

13. Габриэл Бортолето (Кик-Заубер)

14. Лэнс Стролл (Астон Мартин)

15. Оливер Берман (Хаас)

16. Франко Колапинто (Альпин)

17. Нико Хюлькенберг (Кик-Заубер)

18. Пьер Гасли (Альпин)

19. Алекс Албон (Уильямс)

20. Эстебан Окон (Хаас)

Формула-1 объявила этапы сезона-2026 со спринтерскими гонками – их количество не изменилось