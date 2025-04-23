Пресс-служба НБА привычно опубликовала видео топ-5 моментов дня (22 апреля). На вершине рейтинга мощный постер-данк Энтони Эдвардса через Джексона Хейса, однако в сети значительно активнее обсуждают вторую строчку.

Лейкерс без Леня сравняли серию с Миннесотой, Милуоки "горит" Индиане, Оклахома снова прибила Мемфис: плей-офф НБА

На ней эффектный блок Джа Моранта против Чета Хольмгрена. Лидер Мемфиса показал фирменный высоченный прыжок, но на повторе четко заметно – мяч уже миновал пиковую точку, судьи должны были фиксировать голтендинг и засчитывать Оклахоме 2 очка. По всей видимости, арбитры были "ослеплены" красотой эпизода, да и игроки Тандер не спорили, имея преимущество в 17 очков.

Прыжки Моранта и судейские ошибки пока не спасают Мемфис. "Медведи" безнадежно проиграли два первых матча серии на площадке Оклахомы.