– Топ-5 боксеров независимо от весовой категории по вашей версии.

– Первый – Александр Усик. Он сделал нереальные вещи, став абсолютом в двух весовых категориях. К тому же он побил сильнейших ребят, которые там были.

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Второй – Теренс Кроуфорд. Также становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Этот парень всегда в хорошей форме и победил досрочно многих сильных боксеров. Он мало говорит и много тренируется. Образцовый семьянин.

Третий – Василий Ломаченко. Вообще считаю, что он – один из сильнейших и достоин находиться даже на первом месте. Он был чуть ли не первым после братьев Кличко, кто громко заявил об украинском боксе за рубежом, когда засветился в США. Очень его уважаю.

Такое впечатление, что что-то у него идет не так. Он тяжело работает и всегда находится в хорошей форме, принимает любые бои. Как по мне, много раз ему просто не повезло.

Четвертый – Наоя Иноуэ. Это один из самых опасных парней. У него очень сильный удар, что нокаутирует.

Пятый – Канело Альварес. Мне нравится его стиль бокса и то, что он очень долго держится на высоком уровне, уже лет 10-12. Канело выигрывал пояса во многих весовых категориях, – резюмировал Хегай в интервью Sport-express.ua.

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