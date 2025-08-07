"Не могу сказать, что мы сыграли разумно. Играя против этой защиты соперника, мы теряли мяч без всякого давления около 10 раз. А это означает, что Швейцария получила десять дополнительных бросков, свободных бросков, атак в быстром нападении. Бывало, что нам приходилось минуту подряд играть в защите – мы просто не могли забрать подборы. Это все плохие вещи. Если мы хотим добиться успеха в этом групповом раунде, если мы хотим квалифицироваться в следующую стадию отбора, мы должны лимитировать все эти ошибки.

Украина стартовала с драматичного поражения от Швейцарии в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

Во-первых, мы должны убрать наши странные решения, мы должны играть с большей жаждой. Недопустимо, что мы позволили некоторым баскетболистам соперника провести свою лучшую игру. Возможно, даже в жизни. Мы анализировали игру соперников, знали игроков, знали все сеты, которые будет играть Швейцария. Соперник больше заслужил победу в этом матче, ведь играя в баскетбол такого качества, позволяя себе много взлетов и падений по игре...

Не забивая в легких ситуациях, легкие броски – это очень плохо. Мы должны это лимитировать. Уменьшить количество потерь, уменьшить количество подборов в нападении у соперника. И, возможно, должны лучше сыграть в защите один в один. Думаю, с этого начинается игра в баскетбол", – резюмировал Багатскис в комментарии пресс-службе ФБУ.

Добавим, что Украина еще может исправить ситуацию в трех следующих турах. Далее два формально домашних матча в Риге – 9 августа против Словакии и 16 августа реванш со Швейцарией. В следующий раунд квалификации пройдут две лучшие команды группы.