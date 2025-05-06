Советник Ред Булл Хельмут Марко ответил на слухи о том, что Макс Ферстаппен покинет команду.

Последние негативные результаты Ред Булл на Гран-при в Бахрейне, Саудовской Аравии и Майами заставили задуматься пилота австрийской команды над своим будущим.

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Однако советник Ред Булл Хельмут Марко изменил свое мнение относительно возможности прощания 27-летнего нидерландца с командой.

"Раньше я говорил, что очень обеспокоен возможным уходом Макса, но мое беспокойство уже снизилось. Ферстаппен предан команде и даже заявлял о верности Ред Буллу публично. Подтверждение его словам я наблюдаю прямо сейчас.

Он полностью сосредоточен на работе в нашей команде и достижении общей цели. Вот почему я считаю, что он сейчас даже не думает об уходе. Наоборот, я убежден, что Ферстаппен будет выступать за Ред Булл и в 2026 году", – цитирует Марко RacingNews365.

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