"Футбол 24+" рассказывает о ситуации в общем зачете сезона 2025 в Формуле-1.

Благодаря победе на Гран-при Великобритании Ландо Норрис сокращает отставание от своего партнера по Макларен в борьбе за титул чемпиона мира 2025 года.

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Оскар Пиастри все еще лидирует в таблице с 234 очками за сезон, однако британец уже дышит ему в спину, получив 226 баллов.

Третьим идет звезда Ред Булл Макс Ферстаппен, который имеет в активе 165 очков. Далее – Джордж Расселл из Мерседес (147) и Шарль Леклер из Феррари (119).

Легендарный Льюис Хэмилтон идет вне топ-5 на шестом месте (103). С седьмого по десятое расположились Андреа Кими Антонелли (63), Алекс Албон (46), Нико Хюлькенберг (37) и Эстебан Окон (23) соответственно.

Позиции остальных гонщиков:

11. Исаак Аджар (Рейсин Буллз) – 21;

12. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 20;

13. Пьер Гасли (Альпин) – 19;

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 16;

15. Карлос Сайнс (Уильямс) – 13;

16. Лиам Лоусон (Рейсин Буллз) – 12;

17. Юки Цунода (Ред Булл) – 10;

18. Оливер Берман (Хаас) – 6;

19. Габриэль Бортолето (Заубер) – 4;

20. Франко Колапинто (Альпин) – 0;

21. Джек Дуэн (Альпин) – 0.

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