"Футбол 24+" знакомит с ситуацией в общем зачете пилотов и команд Формулы-1 в сезоне 2025 года.

По окончании 17-го этапа Формулы-1 интрига в чемпионской гонке обострилась.

Макс Ферстаппен не собирается легко отдавать звание лучшего гонщика мира. Триумф на двух Гран-при подряд все еще не дарит нидерландцу высоких шансов на пятый титул чемпиона подряд, но этому может помочь не самая лучшая форма Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Австралиец даже не смог финишировать в Баку, а британец приехал лишь пятым.

Общий зачет пилотов Формулы-1

1. Оскар Пиастри (Макларен) – 324

2. Ландо Норрис (Макларен) – 299

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 212

5. Шарль Леклер (Феррари) – 165

6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 121

7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 78

8. Александр Албон (Уильямс) – 70

9. Исак Аджар (Рэйсинг Буллз) – 39

10. Нико Хюлькенберг (Кик Заубер) – 37

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32

12. Карлос Сайнс (Уильямс) – 31

13. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) – 30

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 30

15. Эстебан Окон (Хаас) – 28

16. Пьер Гасли (Альпин) – 20

17. Юки Цунода (Ред Булл) – 20

18. Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 18

19. Оливер Берман (Хаас) – 16

20. Франко Колапинто (Альпин) – 0

21. Джек Дуэн (Альпин) – 0

А вот в Кубке конструкторов все кажется очевидным. Макларен сохраняет космический отрыв. Борьба продолжается лишь за топ-3 между Мерседес, Феррари и Ред Буллом.

Кубок конструкторов. Топ-5

1. Макларен – 623

2. Мерседес – 290

3. Феррари – 286

4. Ред Булл – 272

5. Уильямс – 101

До финиша сезона осталось еще 7 Гран-при. Следующий этап Формулы-1 состоится в Сингапуре с 3 по 5 октября.

