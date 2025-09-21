Общий зачет Формулы-1: Пиастри и Норрис забуксовали, Ферстаппен возрождает надежды на интригу
"Футбол 24+" знакомит с ситуацией в общем зачете пилотов и команд Формулы-1 в сезоне 2025 года.
По окончании 17-го этапа Формулы-1 интрига в чемпионской гонке обострилась.
Макс Ферстаппен не собирается легко отдавать звание лучшего гонщика мира. Триумф на двух Гран-при подряд все еще не дарит нидерландцу высоких шансов на пятый титул чемпиона подряд, но этому может помочь не самая лучшая форма Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Австралиец даже не смог финишировать в Баку, а британец приехал лишь пятым.
Общий зачет пилотов Формулы-1
1. Оскар Пиастри (Макларен) – 324
2. Ландо Норрис (Макларен) – 299
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
4. Джордж Расселл (Мерседес) – 212
5. Шарль Леклер (Феррари) – 165
6. Льюис Хэмилтон (Феррари) – 121
7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 78
8. Александр Албон (Уильямс) – 70
9. Исак Аджар (Рэйсинг Буллз) – 39
10. Нико Хюлькенберг (Кик Заубер) – 37
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 32
12. Карлос Сайнс (Уильямс) – 31
13. Лиам Лоусон (Рэйсинг Буллз) – 30
14. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 30
15. Эстебан Окон (Хаас) – 28
16. Пьер Гасли (Альпин) – 20
17. Юки Цунода (Ред Булл) – 20
18. Габриэль Бортолето (Кик Заубер) – 18
19. Оливер Берман (Хаас) – 16
20. Франко Колапинто (Альпин) – 0
21. Джек Дуэн (Альпин) – 0
А вот в Кубке конструкторов все кажется очевидным. Макларен сохраняет космический отрыв. Борьба продолжается лишь за топ-3 между Мерседес, Феррари и Ред Буллом.
Кубок конструкторов. Топ-5
1. Макларен – 623
2. Мерседес – 290
3. Феррари – 286
4. Ред Булл – 272
5. Уильямс – 101
До финиша сезона осталось еще 7 Гран-при. Следующий этап Формулы-1 состоится в Сингапуре с 3 по 5 октября.
