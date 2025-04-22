– Как вы отнеслись к реакции WTA на ваше публичное заявление об обращении в суд? Их представитель в комментарии изданию The Athletic отверг все обвинения и еще раз подчеркнул, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств.

– Так подождите, вопрос совсем не в этом. Они снова не понимают, мне кажется. Иск не читали что ли? Я честно не знала, что от них была какая-то реакция. Это опять какое-то недоразумение, потому что я заявляю о халатном отношении к представителям Украины в сложные для них времена и совершении морального вреда. Я не заявляю о том, чтобы забанили всех россиян и белорусов. В иске нет ни слова об этом.

"Пришло время сказать правду": Цуренко рассказала о серьезном конфликте с WTA

Кстати, так поняла, что примерно такое же понимание ситуации у рашистов. У меня просто шквал сообщений в инстаграме, где представители страны-агрессора сошли с ума. У них какое-то обострение их больных голов, они пишут мне страшные вещи. Они думают, что я подаю в суд, чтобы забанить россиян и белорусов. Но это не так.

– Как все эти перипетии и переживания влияют на вас, на вашу карьеру?

– На мою карьеру влияет несколько факторов, это один из них. Кроме того, на фоне стресса – особенно стресса пребывания на турнирах – у меня появились некоторые проблемы со здоровьем. С иммунной системой.

Поэтому я вынуждена была сделать паузу, чтобы восстановить себя и свой организм, чтобы хоть как-то стабилизировалась нервная система. А дальше посмотрим. Потому что эта ситуация не отпускает меня ни на день. Правда. Она всегда в моей голове. Очень хочу справедливости в этом деле для того, чтобы найти успокоение. Не могу допустить такого отношения к себе, – призналась Цуренко в комментарии Tribuna.

Напомним, в 2023 году теннисистка возмутилась заявлением бывшего СЕО WTA Стива Саймона, который сказал, что "если игроки из России и Беларуси поддерживают войну, это только их собственное мнение". Как следствие, из-за нервного срыва украинка снялась с матча против нейтральной Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе. Свой последний поединок на уровне WTA 35-летняя Цуренко сыграла в ноябре 2024-го.