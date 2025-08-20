"О, я на самом деле этого не знала. Это, безусловно, очень грустно, как за спорт, так и за всех, кто поддерживал ее на протяжении всей карьеры. Марина давно является той, на кого я равнялась и обожала, особенно потому, что она, как и я, занимается прыжками в длину и тройным прыжком.

Национальная федерация дала оценку дисквалификации Бех-Романчук за допинг

Вы думаете, что все соревнуются на одинаковых условиях, и, конечно, никогда не бывает весело, когда такие вещи оказываются на поверхность. Но в то же время очень хорошо, что это оказывается на поверхность, мошенничество никогда не является приемлемым. Обманывать нельзя", – приводит слова Оскага Expressen.se.

Добавим, что Майя Оскаг является чемпионкой мира U-20 в прыжке в длину и тройном прыжке.

Напомним, 18 августа Athletics Integrity Unit дисквалифицировал Марину Бех-Романчук на четыре года из-за положительного допинг-теста на тестостерон. После получения наказания украинка объявила о приостановлении своей карьеры.

Бех-Романчук намекнула на завершение карьеры после допинг-скандала и показала новое хобби – ВИДЕО