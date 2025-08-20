Объявлены составы сборных Европы и Мира на теннисный Кубок Лейвера-2025
По шесть теннисистов вошли в заявки команд, которые разыграют почетный трофей.
Сборные Европы и Мира определились с теннисистами, которые будут в их составах на Кубок Лейвера. Его розыгрыш в этом году состоится с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).
Состав сборной Европы (капитан – Янник Ноа, вице-капитан – Тим Хенман):
Карлос Алькарас (Испания, АТР № 2)
Александер Зверев (Германия, АТР № 3)
Хольгер Руне (Дания, АТР № 11)
Каспер Рууд (Норвегия, АТР № 12)
Якуб Меншик (Чехия, АТР № 16)
Флавио Коболли (Италия, АТР № 26)
Сборная Мира (капитан – Андре Агасси, вице-капитан – Патрик Рафтер):
Тейлор Фриц (США, АТР № 4)
Бен Шелтон (США, АТР № 6)
Томми Пол (США, АТР № 14)
Фрэнсис Тиафо (США, АТР № 17)
Франсиско Черундоло (Аргентина, АТР № 19)
Жуан Фонсека (Бразилия, АТР № 44)
В 2024 году сборная Европы в Берлине прервала серию сборной Мира из двух побед в Кубке Лейвера и теперь лидирует в общем зачете со счетом 5:2.
Формат Кубка Лейвера предусматривает встречи в одиночном и парном разрядах в течение трех дней. Каждый теннисист должен провести как минимум один матч в первые два дня и не более двух в целом за турнир.
В парных поединках должны сыграть не менее четырех участников от команды. Рейтинг побед увеличивается ежедневно: в первый день выигрыш приносит командам одно очко, во второй – два, а в третий – три. Общую победу во встрече обеспечивают 13 очков.
