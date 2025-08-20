Сборные Европы и Мира определились с теннисистами, которые будут в их составах на Кубок Лейвера. Его розыгрыш в этом году состоится с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

Свитолина со своим мужем сыграют в паре на корте US Open

Состав сборной Европы (капитан – Янник Ноа, вице-капитан – Тим Хенман):

Карлос Алькарас (Испания, АТР № 2)

Александер Зверев (Германия, АТР № 3)

Хольгер Руне (Дания, АТР № 11)

Каспер Рууд (Норвегия, АТР № 12)

Якуб Меншик (Чехия, АТР № 16)

Флавио Коболли (Италия, АТР № 26)

Сборная Мира (капитан – Андре Агасси, вице-капитан – Патрик Рафтер):

Тейлор Фриц (США, АТР № 4)

Бен Шелтон (США, АТР № 6)

Томми Пол (США, АТР № 14)

Фрэнсис Тиафо (США, АТР № 17)

Франсиско Черундоло (Аргентина, АТР № 19)

Жуан Фонсека (Бразилия, АТР № 44)

В 2024 году сборная Европы в Берлине прервала серию сборной Мира из двух побед в Кубке Лейвера и теперь лидирует в общем зачете со счетом 5:2.

Формат Кубка Лейвера предусматривает встречи в одиночном и парном разрядах в течение трех дней. Каждый теннисист должен провести как минимум один матч в первые два дня и не более двух в целом за турнир.

В парных поединках должны сыграть не менее четырех участников от команды. Рейтинг побед увеличивается ежедневно: в первый день выигрыш приносит командам одно очко, во второй – два, а в третий – три. Общую победу во встрече обеспечивают 13 очков.

Экс-первая ракетка Великобритании объявил о завершении карьеры – ему всего 30 лет