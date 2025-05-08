Национальную мужскую сборную Украины по гандболу ждут матчи с Нидерландами и Фарерскими островами.

Главный тренер мужской сборной Украины по гандболу Вадим Бражник определился с заявкой команды на заключительные матчи отборочного турнира Евро-2026. В нее вошли 16 игроков, включая двух вратарей, информирует пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Тренер сборной Украины по гандболу озвучил задачи команды на заключительные матчи отбора Евро-2026

Впервые в национальную команду вызваны защитник Максим Стрельников, правый полусредний Максим Павловский и правый крайний Георгий Благодир.

8 мая сборная Украины сыграет в Михайловце (Словакия) в номинальном домашнем матче с командой Нидерландов. 11-го числа ее ждет выездной поединок со сборной Фарерских островов.

Сейчас сборная Украины в турнирной таблице своего отборочного квартета занимает 2-е место с двумя победами (Фарерские острова – 35:32, Косово – 36:25) в четырех сыгранных поединках.

Две лучшие команды группы сразу попадут на Евро-2026. Также обладателями путевок станут четыре лучшие сборные из тех, что финишировали третьими в группах.

Сборная Украины по гандболу определилась с составом на ключевые матчи отбора Евро-2026