Александр Косенко определился с игроками на сбор, который состоится в конце сентября.

Главный тренер национальной команды Украины по футзалу Александр Косенко вызвал 15 игроков на учебно-тренировочный сбор и два товарищеских матча с командой Литвы.

Украинская сборная 19 сентября прибудет в Литву. После трех тренировочных дней "сине-желтые" проведут две товарищеские встречи с Литвой – одной из стран-хозяек Евро-2026. Матчи состоятся 23 и 24 сентября.

Косенко впервые вызвал в сборную универсалов Давида Калашника из Атлетик Футзал и Олега Гуцуляка из Сокола.

Сборная Украины, напомним, уже гарантировала себе участие в Евро-2026, выиграв одну из отборочных групп. Также к финальной части турнира готовятся команды Армении, Беларуси, Латвии и Литвы (хозяева), а также Польши, Португалии (действующий чемпион), Словении (хозяин), Франции, Хорватии и Чехии. 18-19 и 23-24 сентября состоятся заключительные стыковые матчи отбора. Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля.

