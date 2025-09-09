Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу – есть одно возвращение и две потери
Федерация волейбола Украины назвала волейболистов на чемпионат мира в Филиппинах.
Мужская сборная Украины по волейболу в третий раз в истории выступит на мировом первенстве и попытается превзойти свой лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в 2022 году.
Чемпионат мира 2025 года состоится с 12 по 28 сентября на Филиппинах. "Сине-желтые" попали в число участников мундиаля благодаря рейтинговой системе – заняли четвертое место среди сборных, которые не завоевали прямые путевки.
Состав сборной Украины по волейболу на матчи ЧМ-2025
Связующие: Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляне), Юрий Синица (Спортинг, Португалия)
Диагональные: Василий Тупчий (Барком-Кажаны), Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляне)
Доигровые: Евгений Кисилюк (ГКС Катовице Польша), Илья Ковалев (Барком-Кажаны), Дмитрий Янчук (Эпицентр-Подоляне), Тимофей Полуян (Милон Греция)
Центральные блокирующие: Максим Дрозд, Александр Коваль (оба – Эпицентр-Подоляне), Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Валерий Тодуа (Бендзин, Польша)
Либеро: Александр Бойко, (Эпицентр-Подоляне), Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны).
В ряды сборной Украины, как сообщает Суспільне Спорт, вернулся блокирующий Максим Дрозд, который из-за травмы пропустил розыгрыш Лиги наций-2025. Примет участие в ЧМ-2025 и лидер сборной Украины Юрий Семенюк – лучший блокирующий основного раунда Лиги наций-2025.
Нет в заявке команды доигровщика Александра Наложного и центрального блокирующего Андрея Челеняка (оба выступали на молодежном ЧМ-2025), которые были в заявке украинской сборной на Лигу наций-2025.
Сборная Украины в стартовой игре ЧМ-2025 сыграет 14 сентября с командой Бельгии. Также в группе F, где будут выступать украинцы, сыграют сборные Италии и Алжира.
