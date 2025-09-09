Федерация волейбола Украины назвала волейболистов на чемпионат мира в Филиппинах.

Мужская сборная Украины по волейболу в третий раз в истории выступит на мировом первенстве и попытается превзойти свой лучший результат – выход в четвертьфинал турнира в 2022 году.

Чемпионат мира 2025 года состоится с 12 по 28 сентября на Филиппинах. "Сине-желтые" попали в число участников мундиаля благодаря рейтинговой системе – заняли четвертое место среди сборных, которые не завоевали прямые путевки.

Состав сборной Украины по волейболу на матчи ЧМ-2025

Связующие: Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляне), Юрий Синица (Спортинг, Португалия)

Диагональные : Василий Тупчий (Барком-Кажаны), Даниил Урывкин (Эпицентр-Подоляне)

Доигровые: Евгений Кисилюк (ГКС Катовице Польша), Илья Ковалев (Барком-Кажаны), Дмитрий Янчук (Эпицентр-Подоляне), Тимофей Полуян (Милон Греция)

Центральные блокирующие: Максим Дрозд, Александр Коваль (оба – Эпицентр-Подоляне), Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Валерий Тодуа (Бендзин, Польша)

Либеро: Александр Бойко, (Эпицентр-Подоляне), Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны).

В ряды сборной Украины, как сообщает Суспільне Спорт, вернулся блокирующий Максим Дрозд, который из-за травмы пропустил розыгрыш Лиги наций-2025. Примет участие в ЧМ-2025 и лидер сборной Украины Юрий Семенюк – лучший блокирующий основного раунда Лиги наций-2025.

Нет в заявке команды доигровщика Александра Наложного и центрального блокирующего Андрея Челеняка (оба выступали на молодежном ЧМ-2025), которые были в заявке украинской сборной на Лигу наций-2025.

Сборная Украины в стартовой игре ЧМ-2025 сыграет 14 сентября с командой Бельгии. Также в группе F, где будут выступать украинцы, сыграют сборные Италии и Алжира.

