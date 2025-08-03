Лига наций-2025, мужчины, матч за третье место

Бразилия – Словения – 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:19)

Бразильцы на основном этапе побеждали Украину (3:2), заняли первую строчку, однако в полуфинале плей-офф разгромно уступили Польше (0:3). Словению в финал не пустила Италия (1:3).

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Бразилия была фаворитом матча за бронзу и оправдала этот статус. Правда, первый сет в напряженной борьбе забрала Словения. Дальше уже все было под контролем "селесао" – победа в трех партиях подряд и медали. Словенцы же второй год подряд проигрывают в "малом финале" (в прошлый раз их разгромила Польша).

Главный финал также состоится сегодня. Польша и Италия вышли на паркет в китайском Нинбо в 14:00 по киевскому времени. Напомним, Украина заняла девятую строчку основного этапа и не смогла пробиться в плей-офф.

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