Сборные Бельгии и Финляндии провели встречу в рамках 1/8 финала чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Бельгия – Финляндия – 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

Сборная Бельгии одолела Финляндию в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу. "Красные дьяволы" в трех сетах обыграли Суоми и оформили путевку в четвертьфинал.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют против других обидчиков Украины – сборной Италии.

Добавим, что обе команды уже встречались на турнире на стадии группового этапа. Тогда Бельгия одолела Италию со счетом 3:2. Бельгия пробилась в четвертьфинал ЧМ лишь второй раз в истории, последний раз это происходило в 1970 году.

